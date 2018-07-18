Женщина угрожала прыгнуть вместе с детьми из окна

Фото: Facebook Дениса Дорожкіна

В Харькове женщина распылили слезоточивый газ и угрожала прыгнуть из окна 3 этажа вместе с сыном и дочерью. Все потому, что к ней наведались социальные службы и патрульная полиция. Должны были проверить, в каких условиях воспитывает детей. Об этом в Facebook написал заместитель главы районной администрации Денис Дорожкин.

"Целый год служба по детям не могла попасть в квартиру, где живут супруги с шестью маленькими детьми. Двое взрослых детей живут с бабушкой отдельно. На этот раз мы застали троих детей запертыми в квартире, которая больше напоминает бомжатню. Невыносимый запах дул за 5 м. Дети заперты. В квартире бардак. Коммуникации отключены. Я через окно уговорил старшего выйти и сбегать за матерью, между тем вызвали патрульных. Прибежал отец. Оба грубили, возмущались, детей отдавать наотрез отказались. Мать залезла в окно и выскочила в подъезд. Держа одной рукой годовалую дочь, применила газовый баллончик. Затем поднялась на три этажа выше, разбила окно. Начала кричать, что выпрыгнет вместе с дочерью и сыном. Ее удалось скрутить", - написал Дорожкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В пьяной женщины отобрали на улице сына

По словам чиновника, двух детей сразу же отвезли в больницу. Третьего, который ранее сбежал, привез отец. Детей заберут в интернат.

Столичные полицейские забрали трехлетнего ребенка у пьяных родителей, которые решили погулять поздно ночью. Правоохранители обнаружили горе-родителей на столичном Подоле. Пьяные родители решили выйти с ребенком на позднюю прогулку, но идти им было сложно, они буквально ползли. У них в крови обнаружили по 2 промилле алкоголя.