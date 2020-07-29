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среда, 29 июля 2020 12:35

Женщина угомонила детей перечным баллончиком

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Женщина угомонила детей перечным баллончиком
В Днепре женщина набросилась на детей с перечным баллончиком, потому что они слишком шумели. Фото: pogliad.ua

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, 24а женщина набросилась на детей с перцовым баллончиком. Мол, они ей мешали.

По словам очевидцев, после конфликта, который возник между ней и детьми из-за того, что они слишком шумели, женщина распылила им в лицо перечную смесь. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на патрульную полицию Днепра.

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Пострадали 6 ребят в возрасте 10-13 лет. На место происшествия вызвали "скорую". Медики оказали пострадавшим детям необходимую помощь. От госпитализации они отказались. Сама же женщина сбежала.

"Патрульные выяснили место жительства женщины, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа. Родители пострадавших детей написали обращение в полицию на женщину", - рассказали патрульные.

В Киеве неизвестные напали на несовершеннолетних, которые играли на детской площадке. После этого распылили газовый баллончик "Терен 4 м" в сторону детей и избили их. Среди пострадавших - родители детей.

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