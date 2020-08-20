Женщина убилась, пытаясь поймать москитную сетку

В Запорожье из окна многоэтажки выпала 45-летняя женщина, которая пыталась поймать москитную сетку. Фото: zp.depo.ua

В Запорожье из окна многоэтажки выпала 45-летняя женщина. В результате падения она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Трагедия произошла на ул. Комарова 19 августа в 21.40. Эту информацию подтвердили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Женщина на балконе потеряла равновесие, пытаясь поймать москитную сетку. В результате упала с 4-го этажа", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Из окна многоэтажки на улице Степана Бандеры в Ровно выпала мать 3-х детей. Она упала на автомобиль "ВАЗ", который был припаркован во дворе дома, и осталась жива.