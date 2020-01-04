Женщина убила бывшего мужа скалкой

Во время празднования Нового года одесситка убила скалкой своего бывшего мужа

В Одессе во время празднования Нового года женщина скалкой убила своего бывшего мужа.

Инцидент произошел в результате спора, сообщает Суворовский отдел полиции в Одессе.

На праздник к себе домой женщина сама пригласила бывшего мужа. После расторжения брака поддерживала с ним дружеские взаимоотношения.

"В разгар празднования возник спор, во время которого хозяйка схватила деревянную скалку и побила ней гостя по голове. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Женщина позвонила в полицию и пожаловалась на "домашнее насилие" над ней. Правоохранители, когда приехали на место инцидента, увидели в квартире тело мужчины с разбитой головой и женщину в окровавленной одежде. В доме полицейские изъяли возможное орудие преступления - скалку - и несколько других вещей.

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Женщину задержали по подозрению в умышленном убийстве. Сейчас ей избирается мера пресечения.

В Сумской области полиция задержала мужчину, который убил мужчину скалкой и бежал на плоту по реке в Киев.Происшествие произошло в Кролевце. В полицию обратился мужчина, который, проснувшись в собственном доме, обнаружил своего 47-летнего товарища мертвым.