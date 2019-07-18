Не нашли общий язык: женщина зарезала соседа

В Одесской области 40-летняя женщина убила соседа.

Объяснила, что не находила с ним общий язык, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области 40-летняя женщина зарезала соседа, пока тот спал

"Переехав из одного населенного пункта в другой, 40-летняя женщина не нашла общего языка с новым соседом. И решила отомстить ему. Среди ночи схватила нож и пошла к мужчине домой. Зашла в незапертый дом и, пока хозяин спал, нанесла ему несколько смертельных ударов. От шума проснулась сожительница 40-летнего потерпевшего, которая спала рядом с ним. Испуганная женщина побежала за помощью, а нападавшая сбежала", - рассказал начальник Черноморского отделения полиции Евгений Орлов.

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Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области 40-летняя женщина зарезала соседа, пока тот спал

Подозреваемую задержали дома. Ей объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное могут посадить на 15 лет. Досудебное расследование продолжается.

На Сумщине полиция задержала мужчину, который убил мужчину скалкой и бежал на плоту по реке в Киев. Происшествие произошло в Кролевце. В полицию обратился мужчина, который, проснувшись в собственном доме, обнаружил своего 47-летнего товарища мертвым.