В Тернополе женщина три недели прожила с покойными матерью и сестрой. Фото: npu.gov.ua

В Тернополе женщина около трех недель жила с трупами 78-летней матери и 50-летней сестры.

Тревогу забили соседи, которые жаловались на неприятный запах из квартиры на ул. Братьев Бойчуков, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Люди сообщили, что в квартире живут три женщины, но в последнее время их не видно. Полицейские нашли в помещении тела двух женщин – матери и ее младшей дочери. Предварительно, они мертвы примерно 2-3 недели. Старшая дочь не рассказывает, от чего и когда умерли родственники и почему она об этом никому не сообщила. Ее бригада "скорой" доставила в больницу", - рассказали полицейские.

Причины смерти женщины станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ведется следствие.

В Каменском Днепропетровской области в многоэтажке обнаружили тело пожилой женщины. Все это время в квартире находилась дочь. Забили тревогу соседи, почувствовавшие трупный запах. Они вызвали спасателей. Те переадресовали вызов полиции. Дочь умершей якобы имеет психические расстройства. Обстоятельства дела устанавливают полицейские.