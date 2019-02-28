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четверг, 28 февраля 2019 10:33

Женщина со своим бойфрендом убили отчима

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Женщина со своим бойфрендом убили отчима
Женщина со своим бойфрендом жестоко убили отчима. Фото из откритых источников.

В Кировоградской области в селе Бережинка 31-летняя женщина и ее гражданский муж убили отчима.

Убийство произошло после того, как женщина со своим бойфрендом пришла в гости к своей матери. Они нашли ее тело без признаков жизни. В это время в комнате спал отчим. Пара решила, что ето он совершил преступление и убили его, передает УНН.

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Женщина удлинителем душила своего отчима, а ее гражданский муж ножом нанес ему 12 ударов.

После злодеяния они ушли из дома. Удлинитель женщина спрятала у себя в квартире под кроватью. Чем выбросили в туалет во дворе.

Как рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Кировоградской уже начали расследование. Подозреваемые задержаны.

26 февраля в Киевском районном суде Харькове судья Виктор Попрас объявил приговор обвиняемым по резонансному ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - по 10 лет тюрьмы с лишением права на 3 года управлять транспортными средствами.

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