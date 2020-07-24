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пятница, 24 июля 2020 11:11

Женщина сгорела заживо на глазах шокированных свидетелей пожара

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Женщина сгорела заживо на глазах шокированных свидетелей пожара
На горящем балконе заживо сгорела женщина. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В киевской многоэтажке произошел пожар в квартире. Имеются сообщения о как минимум одном погибшем человеке.

На место пожара оперативно прибыли спасатели, информирует сообщество "Киев Оперативный ".

Пожар произошел в квартире на предпоследнем этаже многоквартирного жилого дома на улице Закревского,77. Сначала горела кухня, затем огонь перекинулся на балкон.

В сообществе появилась информация, что на пожаре погиб человек.

Женщина сгорела заживо на балконе прямо у пожарной лестницы. Из-за сильного пламени яятувальник не смог вовремя добраться и оказать помощь.

Это произошло на глазах шокированных свидетелей. Женщина вышла на балкон и долго кричала, рассказали люди.

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Вечером 21 июля на улице Стеценко в Киеве вспыхнул многоэтажный жилой дом в ЖК "Спивоче".

Загорелся дом, который еще не ввели в эксплуатацию. Вероятно, вспыхнули строительные материалы. Огонь охватил верхний этаж здания, крышу и фасад и активно распространялся через ветреную погоду.

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