Женщина сбила двух подростков на переходе

Двое детей в больнице. Фото: Национальная полиция

В Херсоне на перекрестке улиц Стретенской и Рабочей автомобиль Volkswagen Touareg сбил двух подростков.

За рулем машины была 31-летняя женщина, сообщили в полиции.

Авария произошла, когда 15-летние парень и девушка по пешеходному переходу перебегали дорогу.

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Подростков отвезли в больницу со средне тяжелыми травмами.Женщина-водитель во время ДТП не пострадала.

Ночью 1 августа в Изюмском районе ВАЗ влетел в дерево. Водитель автомобиля выжил, а пассажир погиб.