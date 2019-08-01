ВАЗ разорвало пополам от удара об дерево

ВАЗ врезался в дерево. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Ночью 1 августа в Изюмском районе ВАЗ влетел в дерево. Водитель автомобиля выжил, а пассажир погиб.

"ДТП случилось около 2.50 в поселке Оскол Изюмского района. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области", - сообщает полиция.

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От удара об дерево автомобиль разорвало на две части. 29-летний пассажир погиб на месте.

Сейчас ведутся следственные действия

1 серпня на вул. Тарасівській в Києві сталася аварія. Автомобіль Renault служби держохорони з'їхав з дороги і врізався в дерево. У закритому салоні знаходиться охоронець. Через кілька хвилин водій помер.