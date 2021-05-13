Женщина с зонтиком устроила ДТП: момент попал на видео

Водитель всячески ее обходил, но женщина за зонтиком ничего не видела. Фото: pixabay.com

В Каменском Днепропетровской области женщина попала под авто, когда переходила дорогу.

Водитель всячески ее огибал, но женщина за зонтиком ничего не видела. Видео аварии выложили в соцсети.

"Без комментариев. Каменское", - подписали видео его авторы.

На видео видно, что девушка переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С обеих сторон на это указывают знаки. Впрочем, разметки на дороге не видно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10-летнего мальчика на самокате раздавил грузовик

Девушка идет по дороге. В это время водитель, который должен остановиться, пытается всячески ее объехать. Но та ничего не видит за зонтом и попадает под колеса авто.

Судя по видео, серьезных травм женщина не получила.

В селе Байраки на Буковине трактор придавил 6-летнюю девочку. Ее 43-летний отец обрабатывал на нем землю, а ребенок сидел рядом в салоне. Уже возвращаясь домой, водитель не справился с управлением. Трактор перевернулся и вылетел на обочину.