Женщина с зонтиком устроила ДТП: момент попал на видео

В Каменском Днепропетровской области женщина попала под авто, когда переходила дорогу.
Водитель всячески ее огибал, но женщина за зонтиком ничего не видела. Видео аварии выложили в соцсети.
"Без комментариев. Каменское", - подписали видео его авторы.
На видео видно, что девушка переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С обеих сторон на это указывают знаки. Впрочем, разметки на дороге не видно.
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Девушка идет по дороге. В это время водитель, который должен остановиться, пытается всячески ее объехать. Но та ничего не видит за зонтом и попадает под колеса авто.
Судя по видео, серьезных травм женщина не получила.
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