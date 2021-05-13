Ехала с отцом 6-летнюю девочку насмерть придавил трактор

Трактор перевернулся и вылетел на обочину. Фото: tsn.ua

В селе Байраки, что на Буковине, трактор придавил 6-летнюю девочку.

Ее 43-летний отец обрабатывал на нем землю, а ребенок сидел рядом в салоне. Уже возвращаясь домой, водитель не справился с управлением. Трактор перевернулся и вылетел на обочину, пишет tsn.ua.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Отец не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10-летнего мальчика на самокате раздавил грузовик

В полиции говорят, что мужчина был трезв.

Сейчас там расследуют все обстоятельства аварии. Открыли производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Следствие продолжается.

В Березном Ровенской области умер 6-летний мальчик, которого переехал грузовик ГАЗ. Авария произошла 12 мая около 19:30 на ул. Наливайко. Мальчик выбежал на дорогу, и в этот момент его переехал грузовиком 46-летний сосед.