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четверг, 13 мая 2021 14:21

Ехала с отцом 6-летнюю девочку насмерть придавил трактор

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Ехала с отцом 6-летнюю девочку насмерть придавил трактор
Трактор перевернулся и вылетел на обочину. Фото: tsn.ua

В селе Байраки, что на Буковине, трактор придавил 6-летнюю девочку.

Ее 43-летний отец обрабатывал на нем землю, а ребенок сидел рядом в салоне. Уже возвращаясь домой, водитель не справился с управлением. Трактор перевернулся и вылетел на обочину, пишет tsn.ua.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Отец не пострадал.

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В полиции говорят, что мужчина был трезв.

Сейчас там расследуют все обстоятельства аварии. Открыли производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Следствие продолжается.

В Березном Ровенской области умер 6-летний мальчик, которого переехал грузовик ГАЗ. Авария произошла 12 мая около 19:30 на ул. Наливайко. Мальчик выбежал на дорогу, и в этот момент его переехал грузовиком 46-летний сосед.

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