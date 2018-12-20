Женщина с 6-летним ребенком угорели в заброшенной квартире

В Терновке на Днепропетровщине в 5-этажке по улице Сергея Маркова произошел пожар. Загорелось около трех ночи 20 января в заброшенной 2-комнатной квартире.

С огня спасли 27-летнюю женщину и ее 6-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: dp.dsns.gov.ua На Днепропетровщине в 5-этажке произошел пожар. С огня спасли женщину с 6-летним ребенком

"Пожар возник на 2 этаже 5-этажного жилого дома в 2-комнатной заброшенной квартире. Огнем повреждено домашнее имущество на общей площади 17 кв. м. В результате пожара пострадала женщина с ребенком. Их госпитализировали в 4 городскую больницу Павлограда с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения", - рассказали спасатели.

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Автор: dp.dsns.gov.ua На Днепропетровщине в 5-этажке произошел пожар. С огня спасли женщину с 6-летним ребенком

С огнем более часа боролись 10 спасателей. Причину пожара устанавливают правоохранители.

В селе Доброе Баштанского района Николаевской похоронили 1-летнюю Татьяну и 2-летнего Владимира Батаевых. Они угорели в доме, когда загорелось кресло. Еще одного их брата, 4-летнего Ярослава, спасают медики. Мать на несколько минут оставила детей одних в доме, когда вышла по делам.