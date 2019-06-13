Женщина с 5-летним ребенком утонули в реке

На Киевщине в р. Тетерев ищут 27-летнюю женщину с 5-летним ребенком. Утонули во время купания. Фото - Укринформ

В селе Блидча Иванковского района Киевской области в р. Тетерев ищут 27-летнюю женщину с 5-летним ребенком.

Они утонули во время купания, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"12 июня в 17:30 в ГСЧС поступила информация, что на р. Тетерев во время купания вероятно утонули мать и ребенок", - сказано в сообщении.

К поисковым работам привлечены водолазы.

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Всего с начала июня на водоемах Украины погибли 103 человека, по данным спасателей. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, купание в не оборудованных местах и ​​в нетрезвом состоянии.

С начала года на водоемах страны утонули 379 человек, в том числе 42 ребенка. Удалось спасти 156 граждан, среди которых 24 несовершеннолетних.

В селе Остров Сокальского района Львовской области похоронили 15-летнего Романа КОВАЛЯ. Утонул, когда вместе с друзьями праздновал окончание девятого класса.