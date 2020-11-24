Женщина с 3-летним ребенком умерли при загадочных обстоятельствах

На Киевщине в квартире при загадочных обстоятельствах умерли 50-летняя женщина и 3-летний ребенок. Фото: dsns.gov.ua

В Тетиеве на Киевщине в квартире на ул. Рабочей при загадочных обстоятельствах умерли 50-летняя женщина и 3-летний ребенок.

Тела в закрытом помещении обнаружили 23 ноября около 16:25, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Поступило сообщение, что в двухэтажном жилом доме возле квартиры слышен запах газа, дверь никто не открывает. Спасатели открыли дверь квартиры. И обнаружили мертвыми женщину и ребенка", - сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

В частном доме на ул. Левковской в ​​городе Змиев на Харьковщине обнаружили тела 4 человек - родителей и их 2 дочерей. Возгорание на месте происшествия обнаружено не было. Предполагаемая причина гибели людей - отравление угарным газом от отопительного котла.