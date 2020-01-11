Женщина пыталась провезти наркотики в сладостях

Ее задержали в аэропорту "Борисполь". Фото: СБУ

Сотрудники СБУ не дали ввезти в Украину психотропы из страны Евросоюза.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину, сообщает пресс-центр СБУ.

Наркотики женщина планировала привозить из зарубежных путешествий.

"Задержали туристку в международном аэропорту "Борисполь" при попытке ввоза партии экстазе. Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями", - говорится в сообщении.

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Против нее возбудили уголовное дело.

Устанавливаются другие лица, причастные к ввозу наркотиков. Решается вопрос об объявлении фигурантке дела о подозрении.

Правоохранители задержали наркодельцов, которые продавали опасные психотропы в Одессе. Наркодилерство организовала 28-летняя уроженка Татарбунар. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.