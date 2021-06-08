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вторник, 08 июня 2021 09:54

Женщина прыгнула в 20-метровый колодец после просмотра новостей

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Женщина прыгнула в 20-метровый колодец после просмотра новостей
В Черкасской области 62-летняя женщина просидела почти сутки в 20-метровом колодце. Фото: zoloto.city

В селе Вознесенское на Черкасщине 62-летняя женщина просидела почти сутки в 20-метровом колодце.

Доставали ее спасатели и соседи. У нее перелом левого бедра и правой голени. Женщину транспортировали в Золотоношскую многопрофильную больницу. Выяснилось, она прыгнула в колодец после просмотра новостей, пишет Золотоноша City.

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"Очевидно, поводом для сознательной прятки стали телевизионные новости, после которых пенсионерка сделала вывод о военном нападении захватчиков. Она собрала в сумку подушку, некоторые вещи, еще и печенья прихватила", - говорится в сообщении.

По информации медиков, после такого падения женщина легко отделалась.

Сотрудники Главного управления МЧС Украины в Одесской области спасли в Раздельнянском районе мать с маленьким ребенком, которые упали в колодец. Во время прогулки 2-летний ребенок упал в колодец, а его 21-летняя мать прыгнула за ней, чтобы спасти. После спасения женщину и ребенка госпитализировали в Раздельнянскую центральной районной больницы.

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Дата
08
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