Женщина полгода прятала труп младенца в сарае

Женщина родила мертвого ребенка и хранила его тело в сарае. Фото: Нацполиция

На Харьковщине в с. Коротич нашли тело младенца, которое его мать полгода прятала в сарае.

О трупе ребенка сообщил 44-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Нацполиция.

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Полицейские, приехавшие на место происшествия, выяснили, что 34-летняя женщина родила мертвую девочку, а после родов спрятала ее тело. Своему сожителю, который в то время был на заработках, сказала, что оставила ребенка в больнице.

2 апреля после употребления алкоголя она поссорилась с мужчиной. Во время ссоры призналась, что ребенок умер и отдала пакет с телом. В тот же день мужчина похоронил младенца на огороде.

Правоохранители обнаружили тело и отправили в морг. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Харькове в парке возле одной из городских больниц обнаружили тело ребенка. Было присыпано листвой.