Женщина организовала бизнес на порно с малолетними дочерьми

30-летняя жительница Николаевщины снимала порно с участием дочерей 9 и 11 лет и продавала в сети. В сообщницы взяла 17-летнюю знакомую.
Информация о распространении в сети фото- и видеоматериалов порнографического характера, созданных с участием двух малолетних, предположительно из Украины, поступила от иностранных коллег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
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"Женщина действовала совместно со своей несовершеннолетней знакомой. Так, придумав сценарии сексуальных сцен, злоумышленницы принуждали малолетних девушек участвовать в таких съемках. Потом сделанные видеофайлы порнографического характера распространялись за деньги через интернет", - рассказали в прокуратуре.
Женщине и ее несовершеннолетней сообщнице сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.
Следственные действия продолжаются. За совершенное злоумышленницам грозит до 15 лет лишения свободы.
В Вольногорске на Днепропетровщине задержали 42-летнюю женщину, распространявшую детскую порнографию.
В видео женщина снимала 4-летнюю дочь. За один "фильм" брала $1 тыс.
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