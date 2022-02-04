Женщина организовала бизнес на порно с малолетними дочерьми

30-летняя жительница Николаевщины снимала для продажи порно с участием дочерей 9 и 11 лет. Ее задержали вместе с 17-летней сообщницей. Фото: t.me/kyiv_pro_office

30-летняя жительница Николаевщины снимала порно с участием дочерей 9 и 11 лет и продавала в сети. В сообщницы взяла 17-летнюю знакомую.

Информация о распространении в сети фото- и видеоматериалов порнографического характера, созданных с участием двух малолетних, предположительно из Украины, поступила от иностранных коллег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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"Женщина действовала совместно со своей несовершеннолетней знакомой. Так, придумав сценарии сексуальных сцен, злоумышленницы принуждали малолетних девушек участвовать в таких съемках. Потом сделанные видеофайлы порнографического характера распространялись за деньги через интернет", - рассказали в прокуратуре.

Женщине и ее несовершеннолетней сообщнице сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.

Следственные действия продолжаются. За совершенное злоумышленницам грозит до 15 лет лишения свободы.

В Вольногорске на Днепропетровщине задержали 42-летнюю женщину, распространявшую детскую порнографию. В видео женщина снимала 4-летнюю дочь. За один "фильм" брала $1 тыс.