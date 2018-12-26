Женщина одним ударом зарезала мать

В Харькове 39-летняя дочь убила собственную мать во время ссоры. Фото - Волынь-нова

В Харькове 39-летняя дочь убила собственную мать во время ссоры.

Задержанная жила вместе с матерью и между ними часто возникали конфликты. Во время очередной перепалки пьяная пенсионерка обвинила дочь в том, что она тратит ее пенсию, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Такое заявление дочери не понравилось и она ответила на жалобу силой. Схватила кухонный нож и ударила им мать", - говорится в сообщении.

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Удар повредил большую артерию и оказался для пенсионерки смертельным. Из-за большой потери крови потерпевшая скончалась на месте за считанные минуты.

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