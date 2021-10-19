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вторник, 19 октября 2021 15:44

Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают

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Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Утром бордюры львовской площади были зеленые, белые, голубые. Неизвестная перекрасила их ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания. Фото: скриншот с видео

Во Львове на Таможенной пл. неизвестная раскрасила бордюры в разные цвета.

"Работала" женщина ночью на протяжении 3 ч., говорится в сюжете ТСН. Когда произошел инцидент, не уточнили.

Коммунальщики заметили разноцветные бордюры утром и были обескуражены.

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"На городских камерах видеонаблюдения увидели, кто именно их видоизменил. Но непонятно зачем", - сказали в сюжете.

Теперь женщину разыскивают правоохранители, поскольку она нанесла Львову убытки. Бордюры придется перекрасить в привычный серый цвет.

Мэр Киева Виталий Кличко поймал двух мужчин, рисовавших на стенах дома. Он провел с ними воспитательную беседу и вызвал полицию. Задержать удалось лишь одного нарушителя, другой убежал.

Вскоре выяснилось, что мэр поймал людей, приближенных к "Муниципальной охране", которая формируется преимущественно из активистов Майдана и бойцов ООС. Пойманные с поличным не просто так обрисовывали здание, а закрашивали шифрованную рекламу наркотиков.

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Дата
19
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