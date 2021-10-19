Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают

Утром бордюры львовской площади были зеленые, белые, голубые. Неизвестная перекрасила их ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания. Фото: скриншот с видео

Во Львове на Таможенной пл. неизвестная раскрасила бордюры в разные цвета.

"Работала" женщина ночью на протяжении 3 ч., говорится в сюжете ТСН. Когда произошел инцидент, не уточнили.

Коммунальщики заметили разноцветные бордюры утром и были обескуражены.

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"На городских камерах видеонаблюдения увидели, кто именно их видоизменил. Но непонятно зачем", - сказали в сюжете.

Теперь женщину разыскивают правоохранители, поскольку она нанесла Львову убытки. Бордюры придется перекрасить в привычный серый цвет.

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