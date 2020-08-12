Женщина нашла в квартире зарезанного сына

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В квартире дома на ул. Зодчих в Киеве женщина нашла окровавленное тело 44-летнего сына 11 августа. Имел многочисленные ножевые ранения грудной клетки и спины.

На поиски подозреваемого в убийстве понадобились сутки, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Мы установили, что смертельные травмы пострадавший получил во время конфликта со знакомым, с которым накануне распивал алкогольные напитки. Злоумышленником оказался 24-летний житель Винницкой области, ранее не судимый. Его задержали", - рассказал в.и.о. начальника полиции Киева Виктор Нечитайло.

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Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство. Следователи готовят сообщение о подозрении, а также ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Женщина нашла мертвым 22-летнего сына в квартире на Харьковском шоссе в Киеве. Он висел на ручке межкомнатной двери. До этого женщины не было дома несколько дней.