Женщина нагло обокрала 6-летнюю школьницу

Женщина сорвали с шеи школьницы цепочку. Фото: molbuk.ua

В Святошинском районе Киева 35-летняя женщина ограбила 6-летнююй девочку.

Нарушительница зашла в школу на улице Гната Юры сорвала с шеи школьницы золотую цепочку и скрылась, сообщает пресс служба полиции Киева в Facebook.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его. Ею оказалась киевлянка, которая уже была судима за кражи и мошенничество.

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По данному факту следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

В Житомире в одном из детсадов воспитательница воровала ювелирные изделия в спящих детей. Родители обратились в полицию, когда дети очень часто стали возвращаться домой без драгоценных украшений.