Женщина на улице продавала боевую гранату

В Горишних Плавнях на Полтавщине 41-летняя женщина предлагала случайному прохожему купить у нее гранату Ф 1. Фото: tv5.zp.ua

7 июня на улице города Верхние Плавни на Полтавщине 41-летняя женщина пыталась продать боевую гранату случайному прохожему.

Об этом Gazeta.ua рассказал начальник отдела коммуникации ГУ нацполиции в Полтавской области полковник Юрий Сулаев.

"Поступила информация, что в городе Верхние Плавни женщина пытается продать гранату. На место выехала следственно-оперативная группа. Задержали женщину с пластиковым пакетом в руках. В нем при осмотре обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф 1. Открыли уголовное производство по факту противозаконного обращения со взрывоопасными веществами. Сейчас проводят экспертизу и выясняют, действительно ли это боевая граната", - рассказал полковник Сулаев.

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Известно, что женщина - жительница города Верхние Плавни 1977 года рождения. К военной профессии или службе в зоне ООС она не имела отноления. Откуда она могла взять гранату, пока неизвестно. Купить гранату женщина предлагала случайному знакомому прямо на улице. Мужчина вызвал полицию.

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