У мужчины изъяли 2 гранатомета

У жителя Глобинского района Полтавской области изъяли 2 ручных противотанковых гранатомета.
Сейчас полиция устанавливает источник происхождения гранаты и для чего человек их хранил. Об этом сообщил глава полиции Полтавской области Андрей Замахин в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофа МИ-8: назвали главную версию
"За последнюю неделю в регионе изъяли 4 гранатомета", - говорится в сообщении.
Капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, арестовала венгерская полиция. В результате аварии погибли минимум 7 человек.
×
Комментарии