У мужчины изъяли 2 гранатомета

У жителя Глобинского района Полтавской области изъяли 2 ручных противотанковых гранатомета.

Сейчас полиция устанавливает источник происхождения гранаты и для чего человек их хранил. Об этом сообщил глава полиции Полтавской области Андрей Замахин в Facebook.

Автор: facebook.com У мужчины изъяли два гранатомета.

Автор: facebook.com У мужчины изъяли два гранатомета.

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"За последнюю неделю в регионе изъяли 4 гранатомета", - говорится в сообщении.

Капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, арестовала венгерская полиция. В результате аварии погибли минимум 7 человек.