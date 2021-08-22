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воскресенье, 22 августа 2021 18:10

Женщина держала в рабстве трех мужчин
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На Волыни женщина держала в рабстве трех мужчин
Фото: vl.npu.gov.ua
На Волыни женщина держала в рабстве трех мужчин
На Волыни женщина держала в рабстве трех мужчин
На Волыни женщина держала в рабстве трех мужчин

На Волыни будут судить 60-летнюю жительницу села Вербаев Луцкого района.

Она держала в трудовом рабстве трех мужчин. "Попалась" в июне этого года, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина долгое время эксплуатировала людей, которые оказались в сложных жизненных условиях. Подыскивала потенциальных работников на рынках и автостанциях Луцка, предлагала смотреть за крупным рогатым скотом и обещала зарплату за это. После отвозила мужчин к месту, где находились хозяйственные помещения, забирала у них документы, поселяла в хлеву вместе с животными. За выполненную работу предпринимательница не рассчитывалась и угрожала физической расправой, когда работники покинут территорию хозяйства", - сказано в сообщении.

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Трех мужчин, которые находились в трудовом рабстве, полицейские освободили.

Досудебное расследование по делу закончили. Обвинительный акт направили в суд.

На Харьковщине мужчина вербовал в трудовое рабство людей. Угрозами и избиением он заставлял наемников выполнять строительные и различные хозяйственные работы. Кроме этого, люди незаконно рубили лес на территории Богодуховского района.

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