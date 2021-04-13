Женщина бросила в голоде и холоде сыновей и поехала в 500 км по делам

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В Первомайском на Харьковщине по улицам бродили братья 8 и 9 лет. Дети были голодные и в грязной одежде.

Их заметили прохожие и вызвали полицию. Дети рассказали, что живут вместе со своей матерью в одном из микрорайонов города. Но несколько дней назад мать уехала в Киев и оставила их одних, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Личность матери установили. Ею оказалась 27-летняя жительница города. В телефонном разговоре женщина сообщила, что вернется на следующий день. На вопрос, почему оставила детей, она ответила, что ей необходимо было поехать по делам, а оставить сыновей было не с кем. Известно также, что в январе этого года в отношении женщины уже был составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание детей", - рассказали в полиции.

На женщину снова составили админпротокол. И рекомендовали немедленно улучшить санитарные условия жилья. А также предупредили об уголовной ответственности за оставление детей в опасности. Их направили в психоневрологический санаторий.

В Бережанах на Тернопольщине женщина бросила сыновей 12 месяцев и 2 лет на сожителя и бабушку, а сама сбежала. Дети были в холоде и голодные. Медики диагностировали у них переохлаждение и анемию и забрали в больницу. Горе-мать разыскали. Но ей все равно к судьбе сыновей.