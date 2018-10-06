Женщина более месяца висела в петле

На Сумщине в лесу нашли повешенной 29-летнюю женщину. Фото - sq.com.ua

На Сумщине в лесу возле базы отдыха нашли повешенной 29-летнюю женщину.

Находилась в розыске как без вести пропавшая с 21 августа, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

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Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Открытое уголовное производство.

В Бердичеве Житомирской области 46-летняя женщина покончила с собой. Ее в петле на чердаке собственного дома по ул. Звездной нашла 68-летняя свекровь. Сиротами остались 2 сына и дочь. Причины самоубийства пока не установлены.