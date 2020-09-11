Жена вместе с товарищем заколола шампуром своего мужа

Компания распивала алкоголь на берегу реки, и между ними возникла ссора. Фото: nizhyn.in.ua

В Запорожье отдых компании закончился трагедией. Супруги вместе со своим приятелем распивали алкоголь, и между ними возникла ссора. Жена с другом убили её мужа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"10 сентября, около семи утра, в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на берегу реки Днепр, недалеко от спортивно-оздоровительного комплекса, обнаружен труп мужчины. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, криминалистическая лаборатория ГУНП, работники кинологической службы. при осмотре тела были обнаружены признаки насильственной смерти – колотые ранения грудной клетки", – говорится в сообщении.

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В тот день компания решила пожарить шашлыки на берегу реки. Они пили алкоголь и начали ссориться. Жена погибшего вместе с его товарищем закололи мужа шампуром. Приятель, наносивший удары, 1980 года рождения, ранее был судим.

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