Жена умерла. Сам воспитывал детей: рассказали о погибшем в Польше водителе автобуса

В аварии в Польше погиб водитель 51-летний Петр Радыш. Мужчина родом из села Шубранец Черновицкой области. Перевозил пассажиров рейсовым автобусом Вроцлав-Черновцы.

Его жена умерла. Сам воспитывал 3-х детей. Самому младшему сыну - 12 лет. Об этом рассказала дочь погибшего Евгения Ластивка.

Фото: facebook.com/DSBT.UA

"У меня есть еще сестра и брат. Младшему 12 лет, остался сейчас не только без мамы, которая давно умерла. А и без отца", - рассказала Евгения, передает Общественное.

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Добавила, что отец перевозил людей, которые работали за границей. Этим занимался несколько лет и ранее не попадал в аварии.

На момент аварии он не был за рулем автобуса. Другой 23-летний водитель находится в больнице с травмами.

Ведется следствие, выясняют причины аварии. С родственниками сконтактировали в консульстве, они будут ехать в Польшу для опознания. В Украину тело смогут привезти примерно через неделю.

Украинский автобус сообщением Вроцлав-Черновцы разбился в ночь на 22 марта на автостраде А4 недалеко от Ярослава. В салоне было 8 пассажиров и 2 водителя. Один из них погиб. В полиции Подкарпатского воеводства сообщили, что 5 пострадавших были перевезены в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. Одна украинка в тяжелом состоянии. 74-летнюю женщину перевезут из Перемышля в Жешув, где должны прооперировать.