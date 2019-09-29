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воскресенье, 29 сентября 2019 21:18

Зеленский приехал в Бабий Яр частным образом. На официальной части ни был

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Зеленский приехал в Бабий Яр частным образом. На официальной части ни был
Зеленский пропустил официальные мероприятия в Бабьем Яру. Фото: пресслужба президента

Президент Украины Владимир Зеленский по неизвестным причинам пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве.

Впоследствии приехал с охраной к мемориалу в частном порядке. Был в черных очках. Возложил к мемориалу красные розы, сообщает ТСН.

Ранее пресс служба главы государства обнародовала обращение президента к украинцам в ​​связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Зеленский подчеркнул, что такие страницы истории следует помнить, чтобы не допустить ошибок в будущем. Также он считает, что украинцы всегда будут единственными в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве.

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29 и 30 сентября 1941 года в киевском Бабьем Яру были расстреляны десятки тысяч евреев, включая маленьких детей. Также в Бабьем Яру расстреливали участников украинского подполья.

Преступления нацистов уже после войны расследовал Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД). Следователи допрашивали немногих свидетелей, выживших в Бабьем Яру, выясняя подробности расстрелов и пытаясь узнать имена исполнителей.

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