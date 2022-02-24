Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных госадминистраций военных администраций.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, отпор российской агрессии будет увеличиваться.

"Сопротивление и отпор будут нарастать. Логистические решения, которые нужны, будут приняты", - заявил Подоляк.

Россия высадила тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram. Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Змеиный из ствольного корабельного оружия. В районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков". Агрессор также применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове.