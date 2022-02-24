Российский десант высадился в Бессарабском и Таврическом районах

Россия взорвала тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.
Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
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"После неудачной высадки и неудачного ракетного удара крейсер "Москва" обстрелял о. Змеиный. В настоящее время на острове нет ни одного уцелевшего здания, но защитники продолжают держать оборону.
Напомню, Змеиный отказался от ультиматума о капитуляции", – написал журналист.
Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Змеиный из ствольного корабельного оружия.
В районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков". Агрессор также применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове.
Российские военные захватили Чернобыльскую станцию.
Персонал станции находится в заложниках.
"Это небезопасно не только для Украины, но и Европы", - написала советник командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова.
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