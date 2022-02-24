Российский десант высадился в Бессарабском и Таврическом районах

Фото: Слово і Діло

Россия взорвала тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ потеряли контроль над аэропортом "Гостомель"

"После неудачной высадки и неудачного ракетного удара крейсер "Москва" обстрелял о. Змеиный. В настоящее время на острове нет ни одного уцелевшего здания, но защитники продолжают держать оборону.

Напомню, Змеиный отказался от ультиматума о капитуляции", – написал журналист.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Змеиный из ствольного корабельного оружия.

В районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков". Агрессор также применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове.

Российские военные захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. "Это небезопасно не только для Украины, но и Европы", - написала советник командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова.