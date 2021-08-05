Жег ботву на огороде и едва не сжег лес - мужчину посадили за решетку

Огонь пытались потушить спасатели и местные жители. Фото: скриншот

На Тернопольщине мужчина едва не сжег 48 га леса. Теперь он должен заплатить государству 175 тыс. грн и сядет за решетку.

62-летний местный сжигал мусор на огороде, рассказали в "ТСН.Ранок".

В результате сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву, а затем - на лес. Пожар повредил более 100 сосен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поджигатели сухостоя сожгли три дома

Огонь пытались ликвидировать около часа. Поджигателя в итоге удалось найти.

Тернопольский суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с испытательным сроком один год и денежное возмещение.

На прошлой неделе начались возгорания в лесах Турции. 28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах страны, в частности в провинциях Анталья, Адана и Стамбул, которые являются популярными туристическими направлениями. Украина направила для ликвидации огня два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с 14 спасателями. В общем привлекли тысячи специалистов, которым приходится работать на жаре почти +40°C. Уже 107 лесных пожаров потушили. Но пока не взяли под контроль пять зон в курортных провинциях Анталья и Мугла.