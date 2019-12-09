Здание сгоревшего колледжа в Одессе может рухнуть

Стены здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса укрепят металлическим каркасом, чтобы обвалились. Фото - od.dsns.gov.ua

Стены здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса укрепят металлическим каркасом.

Такое решение приняли из-за высокой угрозы обрушения, сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

По его словам, эксперты из Киева и специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры работают над созданием плана укрепления сгоревшего здания.

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"Сейчас существует большая угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски - необходимо укрепить стены. По плану, стенки украсят металлическим каркасом, который удержит их от обрушения", - написал глава ОГА.

Проект укрепления направят на согласование в Киев, а только после этого строители начнут сооружать каркас.

Сейчас спасатели продолжают круглосуточно разбирать завалы. Уже вывезено 1 тыс. 400 кубометров обломков. Тела четырех человек до сих пор не нашли.

Погибшему спасателю Сергею Шатохину и преподавательнице Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анне Бортюк хотят присвоить звание Героя Украины (посмертно). Они погибли, спасая студентов во время пожара 4 декабря.