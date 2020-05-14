Здание кинотеатра обвалилось во время демонтажа. Есть жертвы

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В городе Виноградов Закарпатской области 14 мая, около 16.35, обрушилось здание бывшего кинотеатра "Луч".

ЧП произошло во время проведения демонтажа, где работали 10 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Предварительно, обвалилась стена и две плиты перекрытия. В результате под завалом оказалось два человека. Спасатели достали из-под руин одного мужчину, которого госпитализировали медики в больницу. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

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Через некоторое время спасатели достали второго человека. Однако медработники констатировали смерть.

На месте работают спасатели и техника шестой государственной пожарно-спасательной части. Продолжаются работы.

В поселке Шевченково Харьковской области в результате обвала стены в одноэтажном здании погиб 53-летний мужчина. Еще один 37-летний мужчина получил травмы. Обвал произошел, когда люди разбирали кирпичную стену.