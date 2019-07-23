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вторник, 23 июля 2019 22:44

Здание ЦИК проверили на наличие взрывчатки

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Здание ЦИК проверили на наличие взрывчатки
Сообщение о заминировании ЦИК было ложным. Фото: Politeka

Сообщение о заминировании здания Центральной избирательной комиссии не подтвердилось.

Во время проверки никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Об этом сообщает Еспресо.TV.

После поступления сообщения из помещения вывели журналистов, а здание начали проверять. Никакой взрывчатки не нашли, сообщение о заминировании оказалось ложным.

Как отмечается, инцидент никак не повлиял на работу ЦИК.

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Стоит отметить, что это не первый подобный случай. О заминировании здания ЦИК сообщали неоднократно, однако ни в одном из случаев взрывчатку не нашли.

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