Заживо сгорели две женщины и мужчина: фото трагедии

В селе Вязовок Павлоградского района Днепропетровской области загорелся частный дом.

На пепелище нашли тела 2 женщин и мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

"28 марта в 21:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Мира села Вязовок Павлоградского района. Прибыв на место, спасатели установили, что горит крыша, домашнее имущество и мусор внутри одноэтажного дома на общей площади 60 кв. м", - говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

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Пожар тушили 7 спасателей. В 23:23 его локализовали, а в 00:29 ликвидировали полностью.

Причины возгорания выясняются.

27 марта в селе Белозерье Черкасской области загорелся дом на ул. Богдана Хмельницкого. Погибли 68-летняя женщина и девочки 5 и 3 лет.