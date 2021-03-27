Сестры 3 и 5 лет погибли вместе с бабушкой

27 марта в селе Белозерье Черкасской области загорелся дом на ул. Богдана Хмельницкого.

Погибли 68-летняя женщина и девочки 5 и 3 лет, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Автор: t.me/dsns_telegram В Черкасской области во время пожара в доме погибли 68-летняя женщина и 2 девочек

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"Горело на площади 5 кв. В результате пожара угорели женщина и 2 девочек. Медики пытались их реанимировать, но бесполезно", - рассказали спасатели.

По предварительным данным, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

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