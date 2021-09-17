Затянули в подвал и снимали на видео: подробности группового изнасилования 14-летней

На Закарпатье 14-летнюю девушку изнасиловали трое несовершеннолетних односельчан. Их арестовали. фото: pixabay.com

Троих подростков 14 и 15 лет, которых подозревают в групповом изнасиловании 14-летней девушки на Закарпатье, взяли под стражу.

Об этом сегодня, 17 сентября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры и рассказала детали дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шантажировал и запугивал: 10 школьниц стали жертвами насильника

"В конце августа трое подростков затянули девушку в подвал дома одного из парней. Там насиловали несовершеннолетнюю и снимали все на камеру мобильного телефона", - сказано в сообщении.

Подозреваемым за групповое изнасилование несовершеннолетней грозит до 12 лет тюрьмы.

24 августа на Закарпатье 14-летнюю девушку изнасиловали трое односельчан. С соответствующим заявлением в полицию 14 сентября обратилась 63-летняя баба. Подозреваемых установили. Это двое 15-летних и 14-летний подростки. Полицейские оперативно разыскали причастных к преступлению, собрали достаточно доказательств и сообщили всем трем о подозрении в групповом изнасиловании несовершеннолетней.