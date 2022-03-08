Затягаем Россию по судам за захват АЭС – Кулеба

Дмитрий Кулеба пообещал затягать Россию по судам за захват АЭС. Фото: пресслужба МЗС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломаты планируют привлечь Россию к ответственности в международных судах за захват ядерных объектов на территории Украины.

Об этом он рассказал в национальном телемарафоне.

"Сначала МАГАТЭ немного пустилось берега, и собирались ехать на Чернобыльскую станцию ​​договариваться с россиянами о визите. Мы "выровняли" их очень быстро. И сейчас все происходит в рамках взаимодействия МАГАТЭ с украинскими властями, потому что это наши территории", - заявил Кулеба.

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Он добавил, что россиянам уже дали понять, что ядерные объекты – это не игрушки, и это совершенно другой уровень угроз, проблем. После чего ситуация стабилизировалась.

"Но то, что Россия будет нести ответственность – мы затягиваем ее по всем форматам международных и, если надо, по судам за то, что в принципе они подвергали мир ядерной опасности, захватывая Запорожскую АЭС или Чернобыль – это мы будем делать, я гарантирую вам полностью", - заверил министр.

НАТО должно гарантировать, что война не распространится за пределы Украины. Мы отвечаем за то, чтобы конфликт не эскалировался и не распространился дальше, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает Reuters.