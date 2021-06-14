Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину

В Черкассах возле автовокзала 26-летний рецидивист похитил, избил и изнасиловал 20-летнюю женщину. Фото: npu.gov.ua

В Черкассах возле автовокзала 26-летний мужчина похитил, избил и изнасиловал 20-летнюю женщину.

Он схватил и силой затолкал ее в автомобиль, надел на руки стяжки, а также завязал рот и глаза. После повез в неизвестном направлении. На любое сопротивление потерпевшая получала удары по туловищу с требованием вести себя спокойно. Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"События произошли 9 июня. Изверг отвез жертву в пустынное место и изнасиловал. Злоумышленник не оставил на месте преступления шокированную потерпевшую, а отвез ее в город. Женщина сразу обратилась за помощью к близкому человеку, полиции и медикам", - рассказали оперативники.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности и сейчас является подсудимым за аналогичные преступления. Ему сообщили о подозрении и взяли под стражу.

В Краматорске Донецкой области задержали 51-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Преступник напал на нее на улице и затащил в овраг. Спасла девочку подруга, с которой та разговаривала по телефону.