Затащил в овраг и надругался: 13-летняя школьница стала жертвой насильника

В Краматорске 30-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девушку и скрывается от следствия. Фото: pixabay.com

В Краматорске Донецкой области 30-летний мужчина затащил 13-летнюю девушку в овраг и изнасиловал.

Преступление произошло еще 31 июля, однако пострадавшая решилась только недавно рассказать о нем бабе. Об этом 16 ноября сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13-летнюю девушку изнасиловал знакомый матери

"30-летний мужчина увидел девушку на берегу водоема вблизи села Веселое. Она отдыхала в компании сверстников. Злоумышленник ввел несовершеннолетних в заблуждение и под вымышленным предлогом, якобы для проверки на признаки алкогольного опьянения, потянул девушку за руки в ближайший овраг. Там , угрожая избиением, изнасиловал ее", - говорится в сообщении.

Личность злоумышленника установили после того, как стало известно о преступлении. Он скрывается от следствия. Подозрение в изнасиловании малолетней ему объявили заочно, его разыскивают.

В городе Селидово Донецкой области 32-летний военный пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Он шел с девушкой до ​​квартиры, а когда та открыла дверь - затолкал внутрь и набросился. Помешала злоумышленнику бабушка девочки, которой та успела позвонить.