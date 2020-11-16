Затащил в овраг и надругался: 13-летняя школьница стала жертвой насильника

В Краматорске Донецкой области 30-летний мужчина затащил 13-летнюю девушку в овраг и изнасиловал.
Преступление произошло еще 31 июля, однако пострадавшая решилась только недавно рассказать о нем бабе. Об этом 16 ноября сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"30-летний мужчина увидел девушку на берегу водоема вблизи села Веселое. Она отдыхала в компании сверстников. Злоумышленник ввел несовершеннолетних в заблуждение и под вымышленным предлогом, якобы для проверки на признаки алкогольного опьянения, потянул девушку за руки в ближайший овраг. Там , угрожая избиением, изнасиловал ее", - говорится в сообщении.
Личность злоумышленника установили после того, как стало известно о преступлении. Он скрывается от следствия. Подозрение в изнасиловании малолетней ему объявили заочно, его разыскивают.
В городе Селидово Донецкой области 32-летний военный пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Он шел с девушкой до квартиры, а когда та открыла дверь - затолкал внутрь и набросился. Помешала злоумышленнику бабушка девочки, которой та успела позвонить.
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