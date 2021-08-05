Затащил в кусты, избил и изнасиловал: над женщиной надругались по дороге домой

На Николаевщине задержали ранее судимого местного жителя за изнасилование женщины. Фото: mk.npu.gov.ua

В поселке Березанка Николаевской области изнасиловали 48-летнюю женщину 4 августа. Незнакомец затащил ее в кусты, избил и надругался. После совершенного скрылся.

Подозреваемого задержали. Это ранее судимый за кражу 28-летний местный житель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Женщина около 22:00 возвращалась домой и проходила мимо дома творчества. Там ее схватил насильник", - рассказали в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в изнасиловании. Ему грозит до пяти лет заключения. В ближайшее время суд будет выбирать мужчине меру пресечения.

В Сумах злоумышленник в течение 5 ч удерживал 18-летнюю в автомобиле и изнасиловал ее. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра.