Застрял в 30 м от берега: водитель трактора едва не утонул в Черемоше

В Верховине на Ивано-Франковщине мужчина на гусеничном тракторе хотел переехать реку Черемош, застрял в болоте и чуть не утонул.

Происшествие случилось 21 апреля около 13:35, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Автор: dsns.gov.ua В Верховине на Ивано-Франковщине человек на гусеничном тракторе хотел переехать реку Черемош, застрял в болоте и едва не утонул

"Водитель гусеничного трактора С-100 пытался переехать через русло реки Черемош. Но на рассчитал глубину и скорость течения. И застрял на глубине в 30 м от берега", - сказано в сообщении.

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Автор: dsns.gov.ua Тракторист объяснил, что не рассчитал глубину и скорость течения. Его вытащили на берег спасатели

Водителя вытащили с помощью спасательной веревки и спасательного устройства "Соломинка", доставив его на берег.

В Харькове на набережной водитель на KIA выехала с проезжей части и упала в воду. На место прибыли сотрудники службы экстренной помощи, медики и спасатели. Женщину достали из воды и оказали ей первую помощь. Потерпевшей оказалась сотрудница главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.