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четверг, 22 апреля 2021 05:25

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

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23 года назад 22 апреля в Киеве застрелили бывшего главу НБУ 62-летнего Вадима Гетьмана.

Его обнаружили раненым в грузовом лифте дома на Печерске, где на 8-м этаже находилась его квартира. Когда прибыла следственно-оперативная группа, он еще был жив, но спасти не удалось.

Автор: nmiu.org
  В этот день 23 года назад произошло одно из самых громких и дерзких заказных убийств в истории независимой Украины. 22 апреля в подъезде собственного дома был застрелен украинский политик и финансист Вадим Гетьман. Заказчиков убийства до сих пор не нашлис
В этот день 23 года назад произошло одно из самых громких и дерзких заказных убийств в истории независимой Украины. 22 апреля в подъезде собственного дома был застрелен украинский политик и финансист Вадим Гетьман. Заказчиков убийства до сих пор не нашлис

Подозреваемого в убийстве задержали только за четыре года - в 2002-м. Им оказался 29-летний на момент преступления Сергей Кулев, член донбасской "Банды Кушнира". В апреле 2003-го он получил пожизненное заключение с конфискацией имущества, по решению Луганского апелляционного суда. Через два года он отказался от своих показаний и направил в Верховный Суд Украины письмо с просьбой о помиловании. До сих пор находится в тюрьме. Отбывает срок в Бердичевской исправительной колонии в Житомирской области.

Автор: bezpekavip.com
  На момент убийства Гетьмана Сергею Кулеву было 29 лет. Он получил пожизненное заключение
На момент убийства Гетьмана Сергею Кулеву было 29 лет. Он получил пожизненное заключение

За соучастие в убийстве Гетьмана были осуждены еще два человека – жители Донецка Эдуард Косыгин и Сергей Володченко, получившие 11,5 и 11 лет лишения свободы соответственно. Местонахождение Ильченко до сих пор неизвестно, по одной из версий, он был убит сразу после преступления.

Генпрокуратура считала заказчиком убийства Гетьмана бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Якобы он заплатил за убийство $850 тыс. жителю Донецка Евгению Кушниру, в банду которого входил Кулев. По мнению следствия, Гетьмана убили для устранения препятствий Лазаренко в финансовой сфере. Истинный заказчик убийства не установлен. Лазаренко свою причастность к нему всегда опровергал.

"Бизнеса у отца не было, поэтому по жизни никоим образом с тем человеком, которого тогдашняя власть хотела представить как заказчика , они не пересекались. А почему та власть решила связать убийство с именем этого человека – это пусть будет на совести власти",- говорил сын Вадима Гетьмана Игорь в 2008 году.

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Вадим Гетьман начинал кредитным инспектором Сельхозбанка. Возглавлял Финансовую комиссию Запорожского облисполкома. С 1975 года - первый заместитель председателя республиканского государственного комитета цен. Позже возглавил Агропромбанк "Украина".

В 1992 году становится во главе Национального банка Украины. При нем Украина вступила в Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития. Начались торги на валютной бирже Нацбанка. В то же время шли споры вокруг введения гривны. Гетман был категорически против выхода Украины из зоны рубля. Поэтому оставил пост главы НБУ и возглавил Украинскую межбанковскую валютную биржу.

Автор: segodnya.ua
  22 апреля 1998 года. На месте убийства Вадима Гетьмана в жилом доме в Киеве работают криминалисты
22 апреля 1998 года. На месте убийства Вадима Гетьмана в жилом доме в Киеве работают криминалисты

"Вадима Гетьмана справедливо называют "отцом" национальной финансово-банковской системы, он разработчик и проводник украинской денежной реформы, основатель национальной валюты. Украинскую межбанковскую валютную биржу считают его детищем. По мнению экспертов, это ее совместная с Нацбанком деятельность в критический период смогла сбить инфляционный вал", - говорил Владимир Чудной, который последние два года был помощником-консультантом Вадима Петровича в парламентской работе.

Вадим Гетьман был народным депутатом, участвовал в разработке и принятии Конституции Украины.

11 июля 2005 года за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в создании национальной финансовой системы, становлении и развитии банковского дела и валютно-финансового рынка, плодотворную общественно-политическую деятельность Вадим Гетьман был удостоен звания Героя Украины посмертно.

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Дата
22
апреля

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

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