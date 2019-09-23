Застреленного чиновника ОТО должны были судить

Застреленного в Акимовке Запорожской области заместителя главы местной ОТО Дмитрия Кириллова должны были судить за взятку силовикам.

Судебное заседание должно было состояться завтра, 24 сентября, согласно материалам дела, сообщает zanoza-news.com.

Автор: zanoza-news.com Заместителя председателя Якимовской ОТО Дмитрия Кириллова должны были судить

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сын бандита: что рассказывают об убитом чиновнике ОТО

У Кириллова якобы нашли оружие. И он пытался дать взятку сотрудникам СБУ в размере $ 5 тыс.

Заместителя председателя Акимовской общины 42-летнего Дмитрия Кириллова расстреляли 18 сентября на лестнице сельсовета, где тот работал. Киллера не нашли.