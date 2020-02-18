Заставляли платить "дань": разоблачили банду "вора в законе"

В Одессе разоблачили банду, участники которой занимались разбоем и вымогательством денег. Фото - ssu.gov.ua

В Одессе разоблачили банду, участники которой занимались разбоем и вымогательством денег.

В состав группы входили ранее судимые представители одной из нацменьшинств. Деятельность банды контролировал местный "вор в законе", который скрывается от украинского правосудия, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Своих жертв злоумышленники выбирали, в частности, среди представителей местного бизнеса. Провоцируя искусственные конфликтные ситуации, заставляли платить "дань". Установлено, что участники группировки причастны к совершению ряда разбойных нападений с использованием огнестрельного оружия, грабежей и вымогательства денег на территории региона", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рэкетиры требовали у бизнесмена полмиллиона "долга"

От супружеской пары подозреваемые требовали $10 тыс. и 1 кг золота. Двух активных участников банды правоохранители задержали в центре Одессы во время получения части оговоренной суммы - $5 тыс.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжаются обыски по месту жительства участников группировки.

В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением людей и вымогательством денег. Банду корректировал один из известных "воров в законе", который после освобождения из тюрьмы живет на территории Турции.