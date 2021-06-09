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среда, 09 июня 2021 13:51

Заставляли молиться и топили: компания чуть не убила односельчанина

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В Чертковском районе Тернопольской мужчина вместе с товарищами напал и поиздевался над односельчанином.

Около часа его били, возили в багажнике и пытались утопить. Так хотели отучить от водки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua
  На Тернопольщине мужчина вместе с товарищами напал и поиздевался над односельчанином. Его били, возили в багажнике и пытались утопить
На Тернопольщине мужчина вместе с товарищами напал и поиздевался над односельчанином. Его били, возили в багажнике и пытались утопить

"Проучить односельчанина мужчины решили через его поведение, злоупотребление алкоголем и нарушение общественного порядка. Они попросили потерпевшего выйти на улицу, чтобы пообщаться и выпить спиртного. Мужчина согласился, однако, когда подошел к знакомым, те напали на него и начали избивать. После этого они заставили потерпевшего залезть в багажник и вывезли его на реку Серет. Там "воспитатели" погружали человека в воду, заставляли молиться, а также угрожали прицепить кирпич к ногам и утопить", - рассказали в полиции.

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Когда "воспитательный процесс" завершился, похитители заставили мужчину раздеться до нижнего белья и отвезли его обратно в деревню. Уже там мужчина вернулся домой, а его родственники вызвали "скорую". Полицию о преступлении сообщили врачи.

Автор: tp.npu.gov.ua
  Похитители будто хотели отвадить односельчанина от водки и проучить за поведение
Похитители будто хотели отвадить односельчанина от водки и проучить за поведение

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. У него перелом восьми ребер, пробитые легкие и другие телесные повреждения. Пострадавший рассказал, что над ним издевались несколько человек.

Полицейские установили личность и местонахождение одного из "воспитателей". Это - 31-летний житель Чертковского района. Свою вину он признает частично. Разыскивают оперативники и других фигурантов.

В Одессе возле многоэтажки на Николаевской дороге трое схватили 25-летнего мужчину. Избили и заволокли в арендованную квартиру. Там связали и удерживали всю ночь, требуя $2,5 тыс. Утром избитый мужчина обратился в полицию. Рассказал, что похитители, двое из которых - его земляки, дали ему 3 ч на сбор нужной им суммы денег. В случае же невыполнения их требования, его родным грозит расправа. Всех троих задержали.

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