Заснул за рулем. Такси с пассажиркой перевернулось на крышу - фото

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Голосеевском районе Киева в ночь на воскресенье, 12 сентября, произошла авария с участием автомобиля такси.

Водитель вез пассажирку, уснул и попал в аварию. Авто перевернулось на крышу. Никто не погиб, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП произошло на улице Голосеевской.

"Таксист уснул за рулем... с пассажиркой... Все живы... На месте работали полиция и медики", - говорится в сообщении.

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Ранее произошел еще один инцидент в Киеве с участием водителя такси. В сети появилась информация, что у отеля "Президент" таксист толкнул и ударил одну из итальянок-пассажирок. По сведениям очевидицы, пострадавшая была пожилого возраста. Очевидица утверждала, что от удара с женщины взлетели очки, и водитель начал их "забивать" ногами. Таксист якобы пытался договориться с очевидицей о том, чтобы она никому не рассказывала об увиденном. Позже якобы извинился перед пассажирками.